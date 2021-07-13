Müge Anlı'da günlerce aradı! Konya'da Büyükşen çiftinin ölümüyle ilgili 24 gözaltı oğlu ve kızı da var

Türkiye günlerce Müge Anlı'nın programında Konya'nın Karatay ilçesinde 2018'de işlenen Necla Büyükşen (54) ve Metin Büyükşen (55) cinayetini konuştu. Çiftin oğlu Osman Büyükşen'in ekrandaki çırpınışları herkesin tüylerini diken diken etti. Müge Anlı'da olayın gündeme gelmesi üzerine Jandarma özel ekip kurdu ve 3 yıl önceki cinayet aydınlatıldı. Özel ekip, bu sabah operasyon düzenledi. Çiftin olaydan yaralı kurtulan kızları Büşra Büyükşen ve ağabeyi Uğur Büyükşen’in de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.