Müge Anlı'da günlerce aradı! Konya'da Büyükşen çiftinin ölümüyle ilgili 24 gözaltı oğlu ve kızı da var
ATV'de Müge Anlı'nın programında da günlerce konuşulan Büyükşen çifti cinayeti çözüldü. Konya'nın Karatay ilçesinde Necla Büyükşen (54) ve Metin Büyükşen'in (55) 3 yıl önce evlerinde pompalı tüfekle öldürülmesinin ardından çifte cinayeti araştırmak için kurulan özel ekip, bu sabah 24 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında çiftin iki çocuğu da var.
Türkiye günlerce Müge Anlı'nın programında Konya'nın Karatay ilçesinde 2018'de işlenen Necla Büyükşen (54) ve Metin Büyükşen (55) cinayetini konuştu. Çiftin oğlu Osman Büyükşen'in ekrandaki çırpınışları herkesin tüylerini diken diken etti. Müge Anlı'da olayın gündeme gelmesi üzerine Jandarma özel ekip kurdu ve 3 yıl önceki cinayet aydınlatıldı. Özel ekip, bu sabah operasyon düzenledi. Çiftin olaydan yaralı kurtulan kızları Büşra Büyükşen ve ağabeyi Uğur Büyükşen’in de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.
Necla Büyükşen (54) ve Metin Büyükşen (55) cinayeti 3 Eylül 2018’de saat 22.00 sıralarında İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti.
Saldırgan çiftin kızları Büşra Büyükşen'in (24) iddiasına göre, Büyükşen'e de tüfeğin dipçiğiyle vurdu. Büşra Büyükşen, komşularının otomobiline binip jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla - Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Oğlu Müge Anlı'nın programına katıldı
Jandarmanın yaklaşık 3 yıldır yürüttüğü çalışmalarda katil zanlısına ulaşılamadı. Çiftin çocuk doktoru oğlu Osman Büyükşen ise cinayetin aydınlatılabilmesi için sosyal medyada ve televizyonda Müge Anlı'nın programına katılıp, anne ve babasının katilini aramaya başladı.