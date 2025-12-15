Müge Anlı’da gündeme gelen Emine Yıldırımcan'a ne oldu? 'Tesbih makinesi' iddiası gündemi sarstı

Müge Anlı'nın 15 Aralık tarihli programında, Emine Yıldırımcan'ın üvey babası tarafından istismara uğradığı ve ardından korkunç bir yöntemle ortadan kaldırıldığı iddia edildi. Dosya Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni tanıklar, ifadeler ve değerlendirmelerle ele alınmaya devam ediyor.