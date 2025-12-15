Müge Anlı’da gündeme gelen Emine Yıldırımcan'a ne oldu? 'Tesbih makinesi' iddiası gündemi sarstı
4 yaşındayken kaybolan Emine Yıldırımcan’ın akıbeti, aradan geçen yaklaşık 30 yılın ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden Türkiye gündemine taşındı. Programda, kan donduran iddialara yer verildi. Müge Anlı'nın, "Biz işin içinden çıkamadık" diyerek açıkladığı olayda iddiaya göre, Ercan Yılmaz adlı bir kişi 4 yaşındaki üvey kızı Emine'ye tecavüz edip tespih makinesinde parçalara ayırmakla suçlanıyor.
Müge Anlı'nın 15 Aralık tarihli programında, Emine Yıldırımcan'ın üvey babası tarafından istismara uğradığı ve ardından korkunç bir yöntemle ortadan kaldırıldığı iddia edildi. Dosya Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni tanıklar, ifadeler ve değerlendirmelerle ele alınmaya devam ediyor.
Emine Yıldırımcan’ın kuzeni ve amcası, küçük kızın başına ne geldiğini öğrenebilmek amacıyla Müge Anlı’ya başvurdu.
Kuzen Aymila, dosyaya dair bildiklerini ayrıntılı şekilde anlattı. Aymila, yıllar boyunca Emine’yi görmek ve onunla iletişim kurmak istediklerini, ancak Emine’nin annesi Raziye Tanrıkulu tarafından bu taleplerin sürekli engellendiğini öne sürdü.
Ailenin iddialarına göre, Raziye Tanrıkulu’nun biyolojik babadan ayrılmasının ardından Ercan Yılmaz ile dini nikâh kıydığı ve Emine’yle birlikte Yılmaz’ın evine taşındığı belirtildi. Emine’nin kayboluşunun da bu süreçten sonra gerçekleştiği ifade edildi.