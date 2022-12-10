Müge Anlı'da fenomen olan Zeynep Ergül ortaya çıktı! TikTok videosu sosyal medyayı salladı!
Yıllar önce kayıp kızını bulmak için katıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki sözleriyle fenomen haline gelen Zeynep Ergül, bir cinayet suçlamasıyla girdiği cezaevinden çıktıktan sonra TikTok'ta video paylaştı. Ergül'ün son hali kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak, özellikle sosyal medyada caps'lere konu olan Zeynep Ergül, Mehmet Muharrem Elbay cinayetiyle ilgili görülen son mahkemenin ardından tahliye edildi. Zeynep Ergül'ün Müge Anlı'nın programına kızını aramak için çıkmasının ardından, yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın canice öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
Mehmet Muharrem Elbay'ın cenazesi bulunamazken cezaevinde bulunan sanıklara ceza yağdı. Kızı Büşra Elbay, kararın ardından sevincini ve Müge Anlı'ya olan teşekkürünü kişisel sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Tutuklu bulunan Cahit Ergül, Ercan Mercanoğlu ve Zeynep Ergül'ün eski Ercan Bozkurt tasarlayarak kasten adam öldürme ve suçu gizleme, delilleri ortadan kaldırma suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Öte yandan yağma suçundan 12'şer yıl ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 4 yıl 11 ay olmak üzere toplamda ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl hapis cezasına çarptırıldılar.
Tutuklu sanık Mustafa Ergül ise kasten öldürme suçuna yardımdan 18 yıl, yağma suçuna yardımdan 6 yıl, kişiyi hürriyetine yardım suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.