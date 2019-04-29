Müge Anlı'da cinsel istismara uğrayan 15 yaşındaki Kardelen bulundu

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programında geçen hafta kayıp olarak aranan Halil Budak ve Sedef Budak çiftinin 15 yaşındaki kızı Kardelen'in teyzesinin boşandığı eşi Mustafa tarafından kaçırıldığı ortaya çıkmıştı.Canlı yayına çıkan teyze ve aile ile ilgili iddialar kan dondururken son dakika gelişmesi yaşandı. Eniştesi Mustafa tarafından kaçırılan Kardelen bulundu. Peki Kardelen'i eniştesi neden kaçırdı. Aile Kardenlen'e 15 yaşında nışan mı yaptı. İşte detaylar.