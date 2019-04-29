Müge Anlı'da cinsel istismara uğrayan 15 yaşındaki Kardelen bulundu
ATV'de canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programında geçen hafta eniştesi tarafından kaçırılan ve cinsel istismara maruz kalan 15 yaşındaki Kardelen bulundu.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programında geçen hafta kayıp olarak aranan Halil Budak ve Sedef Budak çiftinin 15 yaşındaki kızı Kardelen'in teyzesinin boşandığı eşi Mustafa tarafından kaçırıldığı ortaya çıkmıştı.Canlı yayına çıkan teyze ve aile ile ilgili iddialar kan dondururken son dakika gelişmesi yaşandı. Eniştesi Mustafa tarafından kaçırılan Kardelen bulundu. Peki Kardelen'i eniştesi neden kaçırdı. Aile Kardenlen'e 15 yaşında nışan mı yaptı. İşte detaylar.
Kardelen 22 Nisan günü sabah 9'da kardeşinin okula götürmek için evden ayrılmış bir daha geri dönmemiş. Evden ayrıldıktan bir kaç saat sonra ise ailesine telefon açarak teyzesinin 9 ay öne boşandığı eski eşi Mustafa ile birlikte olduğunu söylemişti. Durumu polise bildiren aile daha sonra Müge Anlı'nın programına katılarak kızlarını aramaya başladı.
Canlı yayına telefon ile bağlanan Mustafa'nın akrabası Kardelen'in 15 yaşında ailesi tarafından nışan yapıldığını ve elinde görüntüler olduğunu söyledi. Bu iddialar gündeme bomba gibi düşerken canlı yayında müjdeli haber geldi.
Müge Anlı cuma günü canlı yayında Kardelen'in bulunduğu söyledi ve "Size bir müjdem var Kardelen ile enişte bulundu. Şuan Balıkesir Emniyet Müdürlüğü çocuk şubedeler gözünüzaydın" açıklamasını yaptı. Bu gün ise Kardelen'in canlı yayına gelmesi bekleniyor.