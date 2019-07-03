Müge Anlı'da Asım Bayram cinayeti ile ilgili iddianamedeki detaylar kan dondurdu

22 Ocak günü evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 82 yaşındaki Asım Bayram'ı Müge Anlı ve Tatlı Sert programında aramaya başlanmıştı. Müge Anlı'ya da yapılan ihbar üzerine Kepez'e bağlı Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Asım Bayram'ın cesedi toprağa gömülmüş halde bulunmuştu. Katil zanlıları olarak tutuklanan Umut Armağan İbişoğulları (21) ve Murat Güneş (30) ile tutuksuz yargılanan İrfan Çelik (56) hakkında mahkemeden yeni bir karar geldi. Zanlı Murat Güneş'in ifadesi ise kan dondurdu.