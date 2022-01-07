Müge Anlı'da aranıyordu! Hemşire Batuhan Yiğit hakkında şok iddia: Mektubu zorla yazdırdılar
Müge Anlı'da aranan hemşire Batuhan Yiğit'ten acı haber geldi. Denizli'de yaşayan Yiğit, dere yatağında boğazı ile bileği kesilmiş halde bulundu. Genç adamın çantasından bir intihar mektubu çıktı. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Yiğit ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.
Denizli'de 23 yaşındaki Batuhan Yiğit, 6 gün önce ailesine "Arkadaşlarıma gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nden mezun olan ve kısa süre önce İstanbul'a ataması yapılan Batuhan Yiğit'e ulaşamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.
6 gün boyunca arama çalışmalarını sürdüren aile, Motosikletli Polis Timleri ile beraber kayıp oğullarını Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanının içerisinden geçen dere yatağında boğazı kesilmiş halde ölü buldu.
Acı haber üzerine çok sayıda ekibin sevk edildiği olay yerinde sinir krizi geçiren aile üyeleri, ayakta durmakta güçlük çekti.
Genç hemşire Yiğit'in şüpheli ölümünün intihar mı yoksa cinayete mi olduğunun anlaşılması için Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.