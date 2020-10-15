Müge Anlı'da aranıyordu! Hatice Tusu'nun cansız bedeni korkunç halde bulundu

AYDIN Didim’de yaşayan emekli hemşire Hatice Tusu, 10 Ekim gecesi evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kayıp kadını aramak için kardeşi Müge Anlı'nın canlı yayınına katıldı. 50 yaşındaki Hatice Tusu'dan kötü haber geldi. Emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı.