Müge Anlı'da aranıyordu! Hatice Tusu'nun cansız bedeni korkunç halde bulundu
AYDIN'ın Didim ilçesinde 10 Ekim'den bu yana kayıp olan emekli hemşire Hatice Tusu'dan kötü haber geldi. Müge Anlı'da aranan Hatice Tusu'nun öldürüldüğü ortaya çıktı.
AYDIN Didim’de yaşayan emekli hemşire Hatice Tusu, 10 Ekim gecesi evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kayıp kadını aramak için kardeşi Müge Anlı'nın canlı yayınına katıldı. 50 yaşındaki Hatice Tusu'dan kötü haber geldi. Emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı.
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Didim’in Efeler Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi emekli hemşire Hatice Tusu’yu arayan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda güvenlik kamerasını mercek altına aldı.
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Tusu’yu tanıyanların da ifadesine başvuran Didim polisi, Tusu’nun son görüldüğü erkek arkadaşı emekli bankacı olan Suat A.'yı (58) Denizli Sitesi mevkiinde bulunan bir kafeteryada yakaladı.
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Gözaltına alınan emekli hemşirenin katil zanlısı, Suat A., sorgusunda cinayeti itiraf etti.
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