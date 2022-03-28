Müge Anlı'da aranan Dursun Zehir'i testereyle kesmişler! Katil anlattı Kerim Bekar çöp torbası vermiş

Olay da adı geçen taksici Serkan Yoğurtçu ise olayla bir alakası olmadığını, sadece Kerim Bekar’a sanal bir internet sitesinde bahis oynayabilmesi için kredi çekmek istediği farklı bir mevzuda yardımcı olduğunu, bir başka sanık Enes G. İse olaylardan haberi olmadığını ancak Dursun Zehir’i arkadaşı Yasin Şanal’ın öldürmüş olabildiğini ifade etti.