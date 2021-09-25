Müge Anlı'da ailesine kavuşan Vedat Şen bırakıldığı camiide Müslüman oldu

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye'yi gözyaşlarına boğan bir hikaye ekranlara geldi... 33 yıl önce ablasıyla birlikte İzmir'de cami avlusuna bırakıldı. Alman bir aile tarafından evlatlık edinildi. Vedat Aleksander Şen'in Almanya'dan Türkiye'ye uzanan hikayesi mutlu sonla bitti. Müge Anlı'da ailesine kavuşan Vedat Aleksander Şen 33 yıl sonra annesiyle birlikte o camiye gitti ve Müslüman oldu..