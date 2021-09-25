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Müge Anlı'da ailesine kavuşan Vedat Şen bırakıldığı camiide Müslüman oldu

Müge Anlı'da ailesine kavuşan Vedat Şen bırakıldığı camiide Müslüman oldu

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 33 yıldır hiç görmediği ailesiyle kavuşan Vedat Aleksander Şen, annesinin kendisini ve ablasını çaresizlikten bırakıldığı camide Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu.

Müge Anlı'da ailesine kavuşan Vedat Şen bırakıldığı camiide Müslüman oldu

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye'yi gözyaşlarına boğan bir hikaye ekranlara geldi... 33 yıl önce ablasıyla birlikte İzmir'de cami avlusuna bırakıldı. Alman bir aile tarafından evlatlık edinildi. Vedat Aleksander Şen'in Almanya'dan Türkiye'ye uzanan hikayesi mutlu sonla bitti. Müge Anlı'da ailesine kavuşan Vedat Aleksander Şen 33 yıl sonra annesiyle birlikte o camiye gitti ve Müslüman oldu..

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Müge Anlı'da ailesine kavuşan Vedat Şen bırakıldığı camiide Müslüman oldu

Vedat Aleksander Şen, 33 yıl önce bırakıldığı camide Müslüman oldu.

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Müge Anlı'da ailesine kavuşan Vedat Şen bırakıldığı camiide Müslüman oldu

İŞTE VEDAT ALEKSANDER ŞEN'İN KELİME-İ ŞAHADET GETİRDİĞİ O ANLAR

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Müge Anlı'da ailesine kavuşan Vedat Şen bırakıldığı camiide Müslüman oldu

Müge Anlı'yı bile ağlattılar Almanya'ya evlatlık verilen Mardinli Vedat Şen annesine kavuştu

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Almanya'ya evlatlık verilen Mardinli Vedat Şen'in kardeşleri ve babasıyla stüdyoda kavuşma anları izleyenleri duygulandırdı. Müge Anlı, annesi ve kardeşleriyle tek tek sarılan Vedat'ın sevincini görünce gözyaşlarını tutamadı.

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