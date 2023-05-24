Müge Anlı'da 5 kişilik cinayet zinciri! Kan donduran itiraf: Öldürüp tarlaya gömmüş, 2 kişinin cesedi aranıyor!
Silivri'de toprağa gömülmüş 3 ceset bulundu. Cesetlerin kayıp olarak aranan Sevgi Demirci ve iki çocuğuna ait olduğu düşünülürken, Sevgi Demirci'nin eski eşi Mücahit Polat ve onun akrabası Erdoğan Polat'ın da aynı şekilde kayıp olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken cesetlerin, kaybolan kişilere ait olup olmadığı yapılan incelemelerin ardından belli olacak.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine başvuran 38 yaşındaki Sevgi Demirci'nin yakınları, Sevgi Demirci ile, 20 yaşındaki oğlu Eren Polat ve 13 yaşındaki kızı Rümeysa Polat'tan 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren haber alınamadığını belirterek yardım istedi.
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Ankara'da yaşarken eşinden ayrılan ve çocukları ile birlikte İstanbul'a gelen Sevgi Demirci'nin son görüldüğü Silivri'de araştırma başlattı.
Bu arada çocuklardan Eren Polat'ın bir yakınına kaybolduğu gün gönderdiği bir fotoğraf üzerinde yapılan incelemelerin ardından arama çalışmaları bir süre önce yıkılmış bir ev enkazı çevresinde yoğunlaştırıldı.
Silivri, Değirmenköy mevkiinde bulunan alanda yapılan kazı çalışmaları sırasında bir cesede ulaşıldı. Daha sonra aynı çukurda 3 kişiye ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu.