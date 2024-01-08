Müge Anlı, Yusuf Kavuk cinayetini aydınlattı! Katil bakın kim çıktı! Piknik yapar gibi...

Kayıp adamın ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Evlatlarının şüpheli kaybının araştırılması için yardım çağrısı yaptı. Derya ve Yusuf'u suçlayan aile fertleri "Derya 3 yıl boyunca oğlumuzu kandırmış. Derya sadece Yusuf ile değil başka kişilerle de konuşuyormuş" ifadelerini kullandı.