Müge Anlı Ümitcan Uygun'un annesi Gülay'ın intiharına ne dedi? ATV canlıda açıklama
Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun'un intiharına ilişkin Müge Anlı konuştu. 2 sayfalık mektupta Gülay Uygun Müge Anlı'yı suçladı denmişti. Müge Anlı 'o kadar üzgünüm ki' diyerek olayın peşini bırakmayacağını ilan etti.
ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen Aleyna Çakır cinayetinde şok bir gelişme yaşandı. Aleyna'yı öldürdüğü iddia edilen Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun, 2 sayfalık intihar mektubu yazarak tek kurşunla intihar etti. Gülay Uygun'un intihar mektubunda ise 'Ölümünden Müge Anlı sorumludur' yazdığı iddia edildi. Bu şok gelişmeden sonra Müge Anlı'nın ne diyeceği merak konusu oldu. Müge Anlı bugünkü canlı yayında olaya ilişkin konuştu.
Aleyna Çakır'a işkence ettiği öne sürülen Ümit Can Çakır 'artık susmayacağım annemi Müge Anlı ve yanında çalışan kadınlar öldürdü' dedi. Gülay Uygun'un eşi ise ' Onları Allaha havale ediyorum ama. O Allahsız Müge Anlı var ya Allah onu perişan etsin." dedi. Bu olayın ardından birçok kişi bugün Müge Anlı'nın ATV ekranlarında bu iddialara canlı yayında vereceği cevaba kilitlendi.
Müge Anlı intihara ilişkin 'o kadar çok üzüldüm ki' diyerek intiharın perde arkasında başka olaylar olduğunu ima etti. 'Bu yoldan dönmeyeceğim' diyen Müge Anlı şunları söyledi:
*Allah rahmet eylesin. Devletin kurumları önemli kurumlardır. Soruşturmayı ben onlara bırakma taraftarıyım. Devlet de soruşturmayı başlattı, müfettişleri görevlendirdi. Çok sayıda kız bizi aradı bununla ilgili.
*Hatta 2 gün sonra da hanımefendinin ifadesi alınacakmış. Kızlar, 'Rahmetli hanım bize Whatsapp grubu kurdu. 'Benim hakkımda soru sorarlarsa iyi şeyler söyleyin' diye yazdı." dediler. Fakat konu onun üzerinde değilken dün şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin.
*Hep böyle bir tehdit var. Bu olayın ardından da yine suçlu olan ben oldum. Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum. Ben gazeteciyim. Hiç kimsenin tarafı değilim. Ne anneyi-babayı tanırım, ne Ümitcan'ı tanırım. Ne hanımefendinin adını ne fotoğrafını vermişim. Röportajları yayınlama durumum olmasına rağmen kurumları zedelemek adına yayınlamadım. Ben tarafsızım. Benim kalbime Rabbim ne verdiyse ben onun doğrusunda gitmeye çalışıyorum. Allah gönlümü biliyor.