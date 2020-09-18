Müge Anlı Ümitcan Uygun'un annesi Gülay'ın intiharına ne dedi? ATV canlıda açıklama

*Hep böyle bir tehdit var. Bu olayın ardından da yine suçlu olan ben oldum. Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum. Ben gazeteciyim. Hiç kimsenin tarafı değilim. Ne anneyi-babayı tanırım, ne Ümitcan'ı tanırım. Ne hanımefendinin adını ne fotoğrafını vermişim. Röportajları yayınlama durumum olmasına rağmen kurumları zedelemek adına yayınlamadım. Ben tarafsızım. Benim kalbime Rabbim ne verdiyse ben onun doğrusunda gitmeye çalışıyorum. Allah gönlümü biliyor.