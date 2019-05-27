Müge Anlı Tatlı Sert'te son dakika Ecrin gelişmesi! Cesedi bulundu
ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp Ecrin ile ilgili son dakika haberler geldi. Küçük Ecrin'in cesedi köyün yakınındaki bir derede bulundu.
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesi'nde 20 gündür kayıp olan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın cesedini Alancık Mahallesi'nde denetim yapan orman muhafaza memurları buldu. Memurlar, ormanlık arazideki dere yatağında önce küçük çocuğun ayakkabılarını farkettiler.
Denetim yapan ekipler buldu
Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri daha yakından baktıklarında ceset parçaları olduğunu gördüler. Bunun üzerine jandarmaya ihbarda bulundular. Olay yerine sevk edilen ekipler, dere yatağında parçalara ayrılmış olarak Ecrin'in cesedini buldular.
Olay yerinde yapılan incelemede bulunan ceset parçalarının evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu tahmin ediliyor. Olay yerinde bulunan ayakkabının da Ecrin'in kaybolduğu gün ayağındaki ayakkabıları olduğu belirtildi.
Ecrin'in ceset parçalarının bulunduğu yer
Ceset parçaları yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ceset parçalarının bulunduğu dere yatağı ile Ecrin'in kaybolduğu evin arasında 1 kilometre mesafe olduğu belirlendi.