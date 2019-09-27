Müge Anlı Tatlı Sert'te Satı Ermiş olayında ortaya çıkan şoke eden gerçekler

- 3 ay önce tanıştım Satı hanım ile. Satı hanımın telefonunu Beypazarı'nda parkta birinden aldım. Bir ay sonra geldi benle görüşmeye Satı hanım. Bende dedim beni bu hattan arama çoluğum çocuğum var rahatsız oluyorum. Gelirken bana bir hat getirdi.Satı hanım bana bir hat getirdi. Sürekli bana mesaj atıyordu.Beni rahatsız ediyordu. Ondan sonra o telefonla görüşmeye başladım. Benim aşk meşkle işim yok ben nasıl bu yaşta aşık olurum ya."