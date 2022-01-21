Müge Anlı Tatlı Sert'te kızı Kezban'ı arıyordu! Kezban'ın annesi katil çıktı babası anlattı
ATV Müge Anlı canlı yayınında kızı Kezban Nur Kuşbaba'yı arayan baba şoke etti. Ayakkabı boyacısı baba Kezban'ın annesinin katil olduğunu anlattı. Müge Anlı şaşkına döndü.
ATV'de canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün akıllara durgunluk veren bir olay ekranlara getirildi! 16 Ocak'tan bu yana Çatalaca'da yaşayan 15 yaşındaki kızı Kezban Nur Kuşbaba'yı arayan ayakkabı boyacısı baba Nevzat Kuşbaba'nın anlattıkları sunucu Müge Anlı'yı çileden çıkardı.
'Evlendiğin insanı hiç mi araştırmazsın' : Kezban'ın ilk evliliğinden dünyaya geldiğini anlatan babanın, Kezban'ın annesinin 'eski kocasını sevgilisiyle bir olup öldürmek' suçundan 6 yıl hapiste yattığını duyan 'Evlendiğin insanı hiç mi araştırmazsın' diye isyan eden Müge Anlı, erkeklere hitaben yaptığı konuşmada, 'Bir kadın bulduğunuzda hemen atlamayın, bir araştırın' diye mesaj verdi.
16 Ocak Pazar günü İstanbul Çatalca'da kaybolan ve anne-babasının 5 gündür haber alamadığı Kezban Nur olayının perde arkası hem Müge Anlı'yı hem de stüdyodakileri şaşkına çevirdi.
15 yaşındaki Kezban Nur Kuşbaba 5 gündür kayıp!
Evden parktaki kardeşlerini kontrol etme maksadıyla çıktığı belirtilen Kezban Nur'un kendisinden 11 yaş büyük sevgilisi Cumali Kaltan ile kaçmış olabileceğini belirten baba, 'Kızım ne olursun dön, senden vazgeçemem' diye gözyaşı döktü ancak anlattığı hikayedeki bazı detaylar Müge Anlı'nın tabiri caizse sinirini hoplattı.