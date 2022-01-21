Müge Anlı Tatlı Sert'te kızı Kezban'ı arıyordu! Kezban'ın annesi katil çıktı babası anlattı

'Evlendiğin insanı hiç mi araştırmazsın' : Kezban'ın ilk evliliğinden dünyaya geldiğini anlatan babanın, Kezban'ın annesinin 'eski kocasını sevgilisiyle bir olup öldürmek' suçundan 6 yıl hapiste yattığını duyan 'Evlendiğin insanı hiç mi araştırmazsın' diye isyan eden Müge Anlı, erkeklere hitaben yaptığı konuşmada, 'Bir kadın bulduğunuzda hemen atlamayın, bir araştırın' diye mesaj verdi.