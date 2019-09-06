Müge Anlı Tatlı Sertte gözaltı! Ayşe Altuntaş ile ormanda ilişkiye girmişti
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programın'da kaybolan Ayşe Altuntaş olayı ile ilgili son dakika gelişme yaşandı.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında 18 temmuz tarihinde kaybolan Ayşe Altuntaş'ı arama çalışmaları başlamış ve kuzeni Mehmet Taşdelen canlı yayında yaptığı açıklamalar ise herkesi şoke etmişti. Dün canlı yayında da çelişkili ifadeleri devam eden Mehmet Taşdelen, Sultangazi İçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.
Canlı yayındaki çelişki ifadeler sonrasından Mehmet Taşdelen program sonrası gözaltına alındı. Eminiyetteki ifadesi süren Mehmet bey şu iddialarda bulunmuştu.
İstanbul Sultangazi'de 18 Temmuz tarihine kaybolan Ayşe Altuntaş'ın başına ne geldiği hala belirsizliğini koruyor. 18 Temmuz günü sabah saat 5:30 evden çıkan 42 yaşındaki kadınla buluştuğu ortaya çıkan kuzeni Mehmet Taşdelen hakkındaki iddiaları canlı yayında cevaplamış ve Ayşe hanım ile Eyüp Sultan Pirinççi ormanlık alanda ilişkiye girdiklerini söylemişti.
Mehmet bey canlı yayında bununla da kalmamış ayrıca Ayşe hanımın başka erkeklerle para karşılığında birlikte olduğunu söylemiş ve taksici Yılmaz beyin de ismini verdi. Canlı yayına katılan Cemal beyde bütün iddiaları reddetmiş ve Mehmet beyin Ayşe hanımı dövdüğü fotoğrafı kendisine gösterdiğini açıklamıştı. Ayrıca taksici Cemal bey Mehmet beyin aldığı arabanın parasını da Ayşe hanımdan aldığını söylediğini açıklamıştı.