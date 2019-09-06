Müge Anlı Tatlı Sertte gözaltı! Ayşe Altuntaş ile ormanda ilişkiye girmişti

Mehmet bey canlı yayında bununla da kalmamış ayrıca Ayşe hanımın başka erkeklerle para karşılığında birlikte olduğunu söylemiş ve taksici Yılmaz beyin de ismini verdi. Canlı yayına katılan Cemal beyde bütün iddiaları reddetmiş ve Mehmet beyin Ayşe hanımı dövdüğü fotoğrafı kendisine gösterdiğini açıklamıştı. Ayrıca taksici Cemal bey Mehmet beyin aldığı arabanın parasını da Ayşe hanımdan aldığını söylediğini açıklamıştı.