Müge Anlı Tatlı Sert'te Ecrin bebek ile ilgili yeni gelişme
ATV Ekranlarında yayınlanan Müge Anlı Tatlı Sertt'e kaybolduktan 22 gün sonra cesedi bulunan minik ecrin ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
SAMSUN Vezirköprü'de 7 Mayıs’ta kaybolan Ecrin Kurnaz ATV'de yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sertte aranmaya başlanmış ve 22 gün sonra parçalanmış halde cesedi bulunmuştu. En büyük şüpheli ise minik Ecrin'in üvey amcası Özkan Kurnaz'dı. Ecrin Kurnaz olayında ise son dakika yeni bir gelişme yaşandı.
7 Mayıs 2019 tarihinde Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz Müge Anlı'nın programında arama çalışmalarına başlanmış ve 22 gün sonra cesedi parçalar halinde bulunmuş.
Cinayet ile ilgili en büyük şüpheli ise üvey amca Özkan Kurnaz'dı. Programa katılan üvey amca Özkan Ecrin bebeği en son gören kişiydi. Programda verdiği çelişkili ifadeler ve ortaya çıkan belgeler ile Özkan Kurnaz hala en büyük şüphelilerden. Adli Tıp raporu beklenen Ecrin bebek ile ilgili yeni gelişmeleri Müge Anlı canlı yayında açıkladı.
Müge Anlı canlı yayında açıklanması gereken Adli Tıp raporu ile ilgili " Ecrin Kurnaz'ın Adli Tıp Kurumundan gelecek kesin ölüm sebebiyle ilgili rapor edindiğimiz gayri resmi bilgiye göre henüz tamamlanmadı. Bulunan kemik üzerinde vahşi bir hayvanın saldırı izi var mı, bir hayvan DNA'sı bulunuyor mu? Bununla ilgili Hacettepe Üniversitesi veterinerlik Fakültesinden görüş alınacak, bu görüş ile beraber rapor tamamlanacak" açıklamasını yaptı.