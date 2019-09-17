Müge Anlı Tatlı Sert'te Burhan Aykurt'la ilgili son dakika haberleri

Mahmut Aykurt'un iddiasına göre bu esrarengiz kişiler 2 kişiymiş. Ona şunları anlatmışlar :

"Ben de dahil kardeşini burdan aldık. Onu arabada ortaya oturttuk. Yanımızdaki bir arkadaşımız başına yabancı bir cisimle vurdu. Kardeşiniz yere yığıldı bir daha kalkamadı. Boynunda bir çanta vardı. O çantayı çıkardılar içindeki cüzdanlardan toplam 45 bin lira çıktı. Şoför olanlara tepki gösterince bunları indirmişler. Kardeşimi kız vaadiyle kandırmışlar."