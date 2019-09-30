Müge Anlı Tatlı Sert'te aranan Mutlu Kıyar'ın cesedi bulundu

12 Ağustos'da otobüsle İzmir'e gelen Mutlu Kıyar babasını arayarak, "Beni merak etmeyim İzmir'deyim" bilgisini verdi. Ancak baba Mustafa Kıyar'dan bir daha haber alamadı. Telefonu kapalı olan Mutlu'nun sosyal medya hesabına da hiç girmediği bilgisi alındı. Aile polise kayıp başvurusunda bulunurken Müge Anlı'nın da programına katılarak kayıp oğullarını aramaya başladı.