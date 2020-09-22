Müge Anlı Tatlı Sert'te aranan Duygu Çelikten ölü bulundu ahlaksız itiraflar
Müge Anlı Tatlı Sert canlı yayınında aranan Duygu Çelikten korkunç bir şekilde bulundu. Katil zanlısı olarak onu kaçıran komşu Veli Ünder aranıyor. Veli Ünder'in eşinden gelen itiraflar ise ahlaksızca...
MURATPAŞA ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 13 gün önce evden ayrıldı. İddiaya göre kent merkezine gelen Duygu Çelikten'i, sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ünder, annesinin hastanede olduğunu belirterek otomobiline aldı. İkiliden daha sonra haber alınamadı. Genç kadının ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak kızlarını aramaya başladı. Genç kadından bugün korkunç bir haber geldi. Anne Leyla Çelikten haberi alınca canlı yayında feryat figan ağladı. Veli Ünder'in eşi anlattıklarıyla ise "edepsizliği' itiraf etti.
30 yaşındaki Duygu Çelikten, bir çocuğu ile birlikte kuma olarak Veli Ünder'in evine yerleşti. Veli Ünder'in eşi de onu kabul etti ve ayrı bir ev tutmasına izin verdi. Duygu Çelik 13 gün önce ortadan kayboldu. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten'in ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. 13 gündür kızlarından haber alamayan aile, Müge Anlı'nın canlı yayınına da çıktı ve yaşananları anlattı.
Başı kesilmiş olarak bulundu
İddiaya göre en son birlikte olduğu Veli Ünder ile birlikte görüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü, 2 çocuk annesi kadının cesedini, Kepez ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde buldu. Üzeri taşla kapatılan, 30 santimetre derine gömülen Duygu Çelikten'in vücudunda yapılan ilk incelemede, sırtında ve göğsünde derin bıçak izlerine rastlandı, başının ise vücudundan ayrıldığı belirlendi.
Bedeni çürümeye başlayan Çelikten'in ne zaman ve kim tarafından öldürüldüğüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis, cinayetin tek şüphelisi ve kadının sevgilisi olduğu iddia edilen Veli Ünder'i yakalamak için çalışma başlattı. Duygu Çelikten'in ailesinin anlattıkları ise dehşete düşürdü. 2 çocuk annesi Duygu Çelikten meğer zorla kaçırılıp, kuma yapılmış.