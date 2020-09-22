Müge Anlı Tatlı Sert'te aranan Duygu Çelikten ölü bulundu ahlaksız itiraflar

30 yaşındaki Duygu Çelikten, bir çocuğu ile birlikte kuma olarak Veli Ünder'in evine yerleşti. Veli Ünder'in eşi de onu kabul etti ve ayrı bir ev tutmasına izin verdi. Duygu Çelik 13 gün önce ortadan kayboldu. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten'in ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. 13 gündür kızlarından haber alamayan aile, Müge Anlı'nın canlı yayınına da çıktı ve yaşananları anlattı.