Müge Anlı Tatlı Sert'te aranan Ayşe Altundaş ile ilgili itiraf! Ormanda ilişkiye girdik
ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Ayşe Altuntaş ile ilgili canlı yayında yasak aşk Mehmet beyden son dakika itirafları geldi.
ATV ekranlarında canlı yayınlanan Müge Anlı programında 18 Temmuz'da kaybolan Ayşe Altundaş arama çalışmaları başladı. Canlı yayına katılan Ayşe Altundaş'ın yasak aşkı Mehmet bey "Ayşe ile ormanlık alanda ilişkiye girdik" itirafı Müge Anlı dahil ekran başındaki herkesi şoke etti. Mehmet beyin canlı yayında çelişkili ifadeleri ile dikkatleri üzerine çekti. Peki Ayşe Altundaş'a ne oldu? Ayşe Altundaş yasak aşk kurbanı mı? İşte canlı yayında herkesi şoke eden olay ile ortaya çıkan bilinmeyen gerçekler...
Eşinden ayrı yaşayan 4 çocuk annesi Ayşe Altundaş 18 Temmuz sabahı çok erken saatlerde evden çıktı. Kızı Fadime Altundaş ile birlikte yaşayan Ayşe Altundaş'tan o günden sonra haber alınamadı.
Ayşe hanımı kızı Fadime Altundaş kaybolan annesinin bulunması için başvurduğu Müge Anlı canlı yayında yaptığı açıklamalar ise programa damga vurdu. Fadime Altundaş "En son evden çıkarken feracesiyle çıkıyor başında pembe bir tülbent var. Altında pijaması var ve benim evin anahtarını birde telefonunu almış yanına. Ben anneme ulaşamayınca Mehmet'i aradım annemin teyzesinin oğlu tek görüştüğü kişi oydu ve 4 senelik bir birliktelikleri varmış.
-Ben annemi gördün mü dediğimde ilk başta hayır görmedim dedi. Daha sonra gördüm senin Esentepe'deki evine bıraktım biz başka hiç bir yere gitmedik dedi. Ondan sonra ben biraz daha üstüne gittim. Sonra panik bir şekilde ben sabah erken saatte aldım Eyüp Sultan Pirinççi ormanlık alanına kahvaltıya gittik daha sonra tekrar senin evine Sultangazi'ye bıraktım dedi. Daha sonra tekrar bana telefon açtı ve ben anneni aldım babanın evinin oraya bıraktım ve başka hiç bir şey bilmiyorum beni aramayın intihar edeceğim kendimi asacağım gibi konuşmalar yaptı bize" açıklamalarını yaptı.