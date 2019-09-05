Müge Anlı Tatlı Sert'te aranan Ayşe Altundaş ile ilgili itiraf! Ormanda ilişkiye girdik

-Ben annemi gördün mü dediğimde ilk başta hayır görmedim dedi. Daha sonra gördüm senin Esentepe'deki evine bıraktım biz başka hiç bir yere gitmedik dedi. Ondan sonra ben biraz daha üstüne gittim. Sonra panik bir şekilde ben sabah erken saatte aldım Eyüp Sultan Pirinççi ormanlık alanına kahvaltıya gittik daha sonra tekrar senin evine Sultangazi'ye bıraktım dedi. Daha sonra tekrar bana telefon açtı ve ben anneni aldım babanın evinin oraya bıraktım ve başka hiç bir şey bilmiyorum beni aramayın intihar edeceğim kendimi asacağım gibi konuşmalar yaptı bize" açıklamalarını yaptı.