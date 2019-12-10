Müge Anlı Tatlı Sert'e kızını aramaya gelen Zeynep Ergül satıcı çıktı
ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül yaptığı işler ile ilgili sosyal medyada gündem olurken kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayının çözüm sürecini başlattı.
ATV Ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç bir olay yaşandı. Zeynep Ergül 19 yaşındaki kızı Fatma'yı aramak için programa katıldı ve kızını buldu. Ancak programa kızını aramak için katılan Zeynep hanım bir anda 2017 yılından beri kaybolan Mehmet Muharrem Erbay olayının odağındaki isim oldu. Olay bununla da kalmadı fitre ve zekatlarla geçiniyorum diyen Zeynep hanım ve eşi kaçakçılık, uyuşturucu gibi suçlar işlediği anlaşıldı. Bütün bu olayların ardından Zeynep hanımın çıkması ise sosyal medyada gündem olurken bakın olaylar zinciri bakın nasıl gelişti.
Gaziantep'te yaşayan Zeynep Ergül 19 yaşındaki kızı Fatma'yı aramak için Müge Anlı'nın programına katıldı. Zeynep hanımın iddiasına göre evlerini beğenmediği kızından 5 aydır haber alamıyordu. Müge Anlı ve ekibi kısa sürede Zeynep hanımın kızı Fatma'ya ulaştı bulunduğunu haberi Zeynep hanıma ve ekran başındakilere verdi.
Yapılan araştırmalarda ise Fatma'nın ailesinden şiddet gördüğü için evden kaçtığı ve okuluna da devam ettiği ortaya çıktı. Müge Anlı Fatma'yı tekrar eve dönmeye ikna etmeye çalışırken anne Zeynep Ergül hakkında çok başka bilgilere ulaşıldı.
Ekran göründüğünden çok farklı bir hayatı olduğu anlaşılan Zeynep Ergül aslında yıllar öncede bir kayıp olayı ile ilgili programa katıldı. Yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Erbay'ın bağ evinin paylaşamadığı Cahit Ergül, Zeynep hanımın ağabeyi. İddialara göre ise Zeynep hanımın ağabeyi Mehmet Muharrem Erbay'ın başına bir şey getirdiği yönünde.