Müge Anlı Tatlı Sert canlı yayınında Palu Ailesi'yle ilgili yeni gerçekler çıktı

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programı yeni sezon hayatına başladı ve ilk işlediği konu Palu Ailesi oldu. Geçen yıl Türkiye akıl almaz iddialar ve kan donduran gerçekler ile aylarca Palu Ailesini konuştu. Herkesin nefesini tutup izlediği olaylar zincirinin merkezindeki enişte Tuncer Ustael cinayetten tecavüze, istismardan gasba uzanan onlarca olay ile suçlanıyor. Palu ailesi davasının 3. duruşması ise 17 Eylüle'de görülecek. Ailenin Avukatı Alper Bayrak canlı yayında Palu Ailesin ile ilgili yaptığı açıklamalar programa damga vurdu. Müge Anlı Palu ailesi ile ilgili son dakika gelişmeyi canlı yayında açıkladı.