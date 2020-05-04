Müge Anlı Tatlı Sert canlı yayını ATV'de niye yok? Müge Anlı kararı açıkladı

ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan ünlü ekran yüzü Müge Anlı, son zamanların en çok konuşulan ismi oldu. Eski eşi Burhan Akdağ'ın yalan iddiaları ortalığı karıştırdı. Bu iddialar ATV'de ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programını da etkiledi. Müge Anlı'nın programının yayından kaldırıldığı iddia edildi. O iddia hakkında Müge Anlı, açıklama yaptı.