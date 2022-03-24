Müge Anlı Tatlı Sert Almanları şaşırttı Mardinli Vedat Alexander'ı ailesine kavuşturmuştu
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı sert programına geçtiğimiz aylarda katılan; Alman bir aileye evlatlık verilen Mardinli Vedat, 33 yıl sonra gerçek ailesine kavuşmuştu. Alman basını Müge Anlı'nın araştırmacı gazetecilik başarısını öve öve bitiremedi.
ATV ekranlarının reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarısı ülke sınırlarını aştı. Anlı'nın hazırlayıp sunduğu program Türkiye'de beğeni ile takip edilirken geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir buluşma ile Alman basınına ulaştı. Müge Anlı'nın Berlin'de yaşayan Vedat Alexander'ın Mardin'deki ailesine kavuşturması Alman basınında geniş yer buldu.
ATV'nin en çok izlenen reyting rekortmeni programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'te İzmir'de henüz 2 yaşındayken ablası ile birlikte cami avlusuna bırakılan daha sonra Alman bir çift tarafından evlat edinilen Vedat Alexander Schlienbecker'in konusu ele alınmıştı.
Mardin'den Berlin'e uzanan bir hikaye: Evlat edinilen Vedat Alexander Schlienbecker, araştırmacı gazeteci Müge Anlı sayesinde, 33 yıl sonra biyolojik ailesine kavuşmuştu. Müge Anlı'nın tek bir fotoğraf karesi ile dakikalar içinde ulaştığı Mardinli aile, sesini dahi duymadıkları oğulları Vedat Alexander ile canlı yayında gözyaşlarının sel olduğu bir buluşmaya imza atmıştı.
Anlı tek bir fotoğraf karesi ile dakikalar içinde Almanya'dan programa başvuran Vedat Alexander'ın Mardin'deki ailesine ulaştı.