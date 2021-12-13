Müge Anlı sırrını açıkladı! Meğer bundan dolayı hep elbise giyiyormuş...

ATV ekranlarında yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla bulunduğu gündüz kuşağı saatlerinde reyting rekorları kıran Müge Anlı, sosyal medya hesabından yaptığı özel hayatına dair paylaşımlarla son günlerde sık sık gündeme geliyor. Özellikle giyim tarzı ile dikkat çekmeye başlayan Anlı yayınlarda neden hep elbise giydiğiyle ilgili ilk kez konuştu. Kendisine pantolonu yakıştırmadığını söyleyen Anlı, "Belirli bir tarzım var, özel bir nedenim yok" dedi.