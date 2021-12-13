Müge Anlı sırrını açıkladı! Meğer bundan dolayı hep elbise giyiyormuş...
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı ve ödüllü sunucusu Müge Anlı canlı yayınlarda neden hep elbise tercih ettiğini açıkladı. Son günlerde sosyal medyadan günlük yaşamında tercih ettiği giyim stili ile de adından sıklıkla söz ettiren Anlı, kendisine elbiseyi çok yakıştırdığını ifade etti.
ATV ekranlarında yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla bulunduğu gündüz kuşağı saatlerinde reyting rekorları kıran Müge Anlı, sosyal medya hesabından yaptığı özel hayatına dair paylaşımlarla son günlerde sık sık gündeme geliyor. Özellikle giyim tarzı ile dikkat çekmeye başlayan Anlı yayınlarda neden hep elbise giydiğiyle ilgili ilk kez konuştu. Kendisine pantolonu yakıştırmadığını söyleyen Anlı, "Belirli bir tarzım var, özel bir nedenim yok" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından mini elbiseli bir pozunu paylaşan Anlı, Kanal D'ye verdiği röportajda neden pantolon giymediğini anlattı.
Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ve 'En İyi Kadın Sunucu' dallarında ödül alarak başarısını katlayan Müge Anlı, kıyafet tercihleri hakkında konuştu.
Canlı yayında tercih ettiği kıyafetlerden bahseden Anlı, "Bana her gün özel kıyafet dikiliyor. Kulisimde ama çok kıyafet yok. Yıl sonunda gençlere hediye ediyorum. Belirli bir tarz var etek boyu var göğüs boyu var, koy boyu var aynı şekilde yıllardır böyle" dedi.