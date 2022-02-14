Müge Anlı sinirlendi dolandırıcı aşık Safiye Telli için tecavüzcü Coşkun gibi dedi

20 bin lirayı alıp kaçtı: Cüneyt kendisine aşık olan Safiye'ye 'sen eşyalarını hazırla ben de nakliye aracı ayarlayayım. Ama 20 bin lira para lazım' demiş. Safiye Telli de bu sözlere kanıp hesabından 20 bin lira çekip Cüneyt'e veriyor ve evini toplamaya başlıyor. Cüneyt 'nakliye aracını getireceğim' diyerek evden 20 bin lira ile çıkıyor ve bir daha geri dönmüyor.