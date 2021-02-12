Müge Anlı rezil çifti haşladı! 4 torun sahibi kadın ve evli aşığı çıldırttı

Davut Kıranlı'nın 35 yıldır evli olan karısı Sevgi Kıranlı 3 ay önce ortadan kayboldu. Her yerde eşini arayan Davut Kıranlı, onun yanına aldığı şoförüyle kaçtığını iddia etti. Müge Anlı'dan karısını bulmasını isteyen Davut Kıranlı, eşi bulununca hayatının şokunu yaşadı. Sadece o değil 4 torun sahibi kadının kaçtığı evli adamın karısı da yıkıldı. Türkiye'yi tiksindiren 4 torunlu kadınla 3 çocuklu adamın ilişkisi bugün ekranda yüzleşmeyle noktalandı. Ağızlarından çıkan her kelime 'bunların ar damarları çatlamış' dedirtti. İşte Müge Anlı'nın sinirlerini hoplatan olay: