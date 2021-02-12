Müge Anlı rezil çifti haşladı! 4 torun sahibi kadın ve evli aşığı çıldırttı
Müge Anlı ATV canlı yayına 4 torun sahibi kadınla kaçan 3 çocuk babası Muammer çıktı. Kendisinden yaşça büyük Sevgi ile kaçan Muammer pişkinliği ile pes dedirtti.
Davut Kıranlı'nın 35 yıldır evli olan karısı Sevgi Kıranlı 3 ay önce ortadan kayboldu. Her yerde eşini arayan Davut Kıranlı, onun yanına aldığı şoförüyle kaçtığını iddia etti. Müge Anlı'dan karısını bulmasını isteyen Davut Kıranlı, eşi bulununca hayatının şokunu yaşadı. Sadece o değil 4 torun sahibi kadının kaçtığı evli adamın karısı da yıkıldı. Türkiye'yi tiksindiren 4 torunlu kadınla 3 çocuklu adamın ilişkisi bugün ekranda yüzleşmeyle noktalandı. Ağızlarından çıkan her kelime 'bunların ar damarları çatlamış' dedirtti. İşte Müge Anlı'nın sinirlerini hoplatan olay:
Evden kaçan Sevgi Kıranlı kendisinden 15 yaş küçük evli ve çocuklu Muammer Canbaz'ın yanında çıkmıştı. 4 torun sahibi kadın kocasını sevmediğini ve Muammer'e aşık olduğunu söyledi. Müge Anlı ve ekran başındakileri çıldırtan Sevgi Kıranlı, evli adama kendisinin kaçtığını ve kocasına geri dönmeyeceğini belirtmişti.
Karısını "Gülüm' diye çağıran Davut Kıranlı, eşinin çirkin ilişkisini kabul etmekte çok zorlandı. Her şeye rağmen karısının eve dönmesini isteyen Davut Kıranlı, Müge Anlı'yı da takıntılı haliyle çıldırttı. Muammer'in 3 çocuk annesi eşi Semiha Canbaz ise 'Artık onun adını taşımak istemiyorum boşanmak istiyorum' diyerek tavır koymuştu.
Canlı yayına geldi
Türkiye'yi sinir eden 'yüzsüz aşıklarda' bugün yüzleşme vardı. Daha önce araması olduğu için gözaltına alınan Muammer Canbaz canlı yayına geldi. Stüdyoya girer girmez Sevgi'ye sarılan Muammer, yaptığı 'arsız' açıklamalar ile herkese pes dedirtti.