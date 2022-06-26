Müge Anlı polis müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu evlendi! Zuhal Topal ilk kareyi paylaştı
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sunucusu Müge Anlı, İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyurmuştu. Çiftin düğün tarihlerinin 25 Haziran 2022 olduğu idda edilmişti. Herkes Müge Anlı ve eşinden düğün fotoğrafı beklerken Zühal Topal'ın yaptığı paylaşım olay yarattı. Fotoğrafın düğünden olduğu iddia edildi.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı geçtiğimiz günlerde İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklamıştı. Müge Anlı'nın kameralardan uzak bir törenle evlendiği iddia edildi. Zuhal Topal'ın yaptığı paylaşım düğünden ilk kare oldu.
Canlı yayında kiminle evleneceğini açıklaması üzerine Müge Anlı'yı seven sosyal medya kullanıcıları tarafından düzenlenen gelin ve damat fotoğrafları kısa süreliğine gündem olmuştu.
Çiftin evlilikleri üzerine detaylar merak konusu oldu. Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu çiftinin düğününün 25 Haziran 2022 olduğu iddia edilmişti.
Müge Anlı'nın geçtiğimiz hafta sonu kına gecesi organize ettiği ve geceye Zahide Yetiş, Zuhal Topal ve Şebnem Bursalı gibi sınırlı sayıda dostunun katıldığı söylentisi gündem oldu.