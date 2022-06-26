Müge Anlı polis müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu evlendi! Zuhal Topal ilk kareyi paylaştı

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı geçtiğimiz günlerde İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklamıştı. Müge Anlı'nın kameralardan uzak bir törenle evlendiği iddia edildi. Zuhal Topal'ın yaptığı paylaşım düğünden ilk kare oldu.