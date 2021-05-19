Müge Anlı ortaya çıkardı! Eşinin amcasıyla kaçtı canlı yayında stüdyoda bayıldı
ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç bir olay daha ortaya çıktı. 14 gündür kendisinden haber alınamayan 40 yaşındaki Seda Aksu'nun, eşinin amcası Emir Aksu ile kaçtığı ortaya çıktı. Canlı yayında ortalık fena karıştı...
Müge Anlı’nın programında 14 gündür kendisinden haber alınamayan 40 yaşındaki Seda Aksu konusu ele alındı. Seda Aksu’nun ailesi, 6 Mayıs’tan beri ulaşılamayan çocuklarının, eşinin amcasıyla birlikte kaçtığından şüphe ediyordu. Müge Anlı’nın ekibi de Seda Aksu ile birlikte ortadan kaybolan Emir Aksu’nun Gülüş Aksu ile bir araya geldi.
Gülüş Aksu, eşinin hayatındaki kadının Seda Aksu olacağına hiç ihtimal vermediğini söyledi ve “Telefona baktığımda ikisi de aynı anda ‘durum’ paylaşmışlar ve aynı şeyi yazmışlardı paylaşımlarında” ifadelerini kullandı.
Aksu, eşiyle daha önceki tartışmasını anlatarak, eşinin kendisine “Kardeşimin gelinini bana sevgili olarak mı tanıtacaksın? İftira mı atıyorsun bana? Ben sana öyle bir iftira atarım ki şaşarsın” dediğini söyledi. Şüphelerini kuvvetlendiğini anlatan Aksu, o dönem elinde delil olmadığını da sözlerine ekledi.
“Bizim mutfak balkonumuz ile Seda’nın annesinin mutfağının balkonu karşı karşıya.” diyen Gülüş Aksu, bir gün şahit olduğu olayı anlattı ve “Emir elindeki çayı Seda’ya uzatıyordu. O an hiçbir şey yapamadım. Dondum kaldım.” diye konuştu.