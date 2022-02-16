Müge Anlı okeyden kovulmuş! ATV'de Safiye'nin sosyal medya aşkları patladı

Sosyal medyada bir erkekle daha tanışmış: Programda bugün de Cüneyt dışında başka bir erkekle daha görüştüğü, bu erkeğin de Almanya'da yaşadığı ortaya çıkan Safiye'nin, sosyal medyadan uzak kalması gerektiği programdaki danışmanlar Rahmi Özkan ve Şevki Seöen tarafından da dillendirildi. Bu noktada araya giren Müge Anlı, başına gelen ilginç bir olayı anlattı.