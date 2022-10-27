Müge Anlı o sözleri duyunca çılgına döndü: "Cebimde 1 lira olmadığı zamanları biliyorum, bana öyle diyecek adamın..."
Türkiye'nin konuştuğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen 'yağ dolandırıcılığı' zincirinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak olayın Gaziantep'e de sıçradığı tespit edilirken iddiaların odağındaki isim Mustafa İnce, canlı yayına telefonla bağlandı. Neredeyse tüm Gaziantep'i dolandırdığı iddia edilen İnce'nin kendine suç ortağı araması dikkat çekerken ünlü sunucu Müge Anlı o sözleri duyunca adeta çılgına döndü.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen 'yağ dolandırıcılığı' zinciri gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Mağdur kadınlar ellerinde pankartlarla yayına çıkmış, iddiaların odağındaki ismi tanıyanlar tek tek canlı yayına bağlanıp konuşmuştu. Müge Anlı ve ekibi; dolandırıcılık zincirinin Gaziantep'e de sıçradığını tespit etti.
Müge Anlı'nın son bölümünde Tuba isimli kadını evlilik vaadiyle dolandıran ve toplamda 50 milyonu aşan vurgun yapıldığı konuşulan olayda iddiaların odağında Mustafa İnce canlı yayına telefonla bağlandı.
Stüdyoda gergin anlar
Neredeyse tüm Gaziantep'i dolandırdığı iddia edilen Mustafa İnce canlı yayına bağlanarak kendisinden şikayetçi olan Tuba'ya "Benim ortağım" deyince ortalık karıştı.
Stüdyoda gergin anlar yaşanırken İnce yaptığı açıklamada, "Benim asıl ortağım Tuba'dır" dedi. Duydukları karşısında sinirlerine hakim olamayan Tuba ise "Sen diyorsun ya 'Benim asıl ortağım Tuba'dır…' Ben deli miyim, divane miyim bütün paramı sana göndereyim. Sen bana iş yapacağını inandırdın. Her gün para gönderdin geri aldın Benim hesabımda şu an 1 TL bile yok. Sen nasıl vicdansız bir insansın. Nasıl ortağım diyebiliyorsun. Sen hiç utanmıyor musun? Ben senin nasıl ortağın olabiliyorum? Bunu kanıtla o zaman. Sen beni yalanlarınla ikna ettin." Şu anda ben mağdurum. Şu zaman göndereceğim, bu zaman göndereceğim diyorsun. Ne zaman gönderecektin?" ifadelerini kullandı.