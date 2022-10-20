Müge Anlı kulaklarına inanamadı! Canlı yayında itiraf etti: Eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı!
ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programına ihanet itirafı damga vurdu. Ahmet Düzyol isimli adam, 40 yıllık eşi Gülşen Düzyol'un kendisini terk ettiğini ve kayıp olduğu için programa başvurdu. Gülşen Hanım'ın, Afyonkarahisar'da olduğu ortaya çıkarken canlı yayında kullandığı sarf ettiğ sözler ünlü sunucu Müge Anlı'yı bile şoke etti.
Ahmet Düzyol, 40 yıllık eşi Gülşen'in kendisini terk ettiğini Müge Anlı'nın yayınında anlattı. Müge Anlı ile ekibi ise Ahmet Bey'in eşi Gülşen'i bulmak için düğmeye bastı. Gülşen Hanım'ın, Afyonkarahisar'da olduğu ortaya çıktı.
Müge Anlı'da yine çok ilginç bir olay yaşandı. 40 yıllık eşini aramak için programa çıkan adam hayatının şokunu yaşadı.
Canlı yayında herkesi şoke eden açıklamalarda bulunan Gülşen Hanım, "Ben eve dönmek istemiyorum. Şiddet gördüm evi terk ettim. Konuşmak istemiyorum. Yeni bir yola girdim. Geri dönüşüm yok. Hüseyin Bey'in yanındayım. 10 yıldır birlikteyiz" ifadelerini kullandı.
Gülşen Düzyol'un eşi Ahmet Düzyol, bu itirafa inanmak istemeyerek "Yalan konuşuyor" dedi.