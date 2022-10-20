Müge Anlı kulaklarına inanamadı! Canlı yayında itiraf etti: Eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı!

Ahmet Düzyol, 40 yıllık eşi Gülşen'in kendisini terk ettiğini Müge Anlı'nın yayınında anlattı. Müge Anlı ile ekibi ise Ahmet Bey'in eşi Gülşen'i bulmak için düğmeye bastı. Gülşen Hanım'ın, Afyonkarahisar'da olduğu ortaya çıktı.