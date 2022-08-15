Müge Anlı kocası istedi diye öyle bir şeye kalkıştı ki dedikodusu bile yetti!
ATV ekranlarının en uzun soluklu ve en çok izlenen programı Müge Anlı ile Acı Tatlı'nın başlamasına artık çok kaldı, sevilen program 15. sezonu ile 29 Ağustos'ta yayın hayatına başlayacak. Yeni sezon öncesi Müge Anlı hakkında ortaya atılan bir iddia ise bomba etkisi yarattı. Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu istediği için dudak dolgusu yaptıracağı dedikodular arasında.
ATV'nin büyük ses getiren, her bölümü ile sosyal medyanın nabzını tutan programı Müge Anlı ile Tatlı Sert için heyecanlı geri sayım başladı. Kayıp ve cinayetlerin işlendiği programın 15. yeni sezonu 29 Ağustos'ta başlayacak. Yeni sezon öncesi çiçeği burnunda evli Müge Anlı hakkında ortaya atılan bir iddia ise sosyal medyayı ikiye böldü.
Geçtiğimiz sezon finalinde beklenen müjdeyi vererek "Evlenmeye karar verdim, müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu" açıklamalarıyla gündem olan Müge Anlı, İstanbul Asayiş Şube Müdürü ile 2. kez nikah masasına oturdu.
İmzayı attıktan sonra uzun süre ortalarda görünmeyen ve balayının tadını çıkaran Müge Anlı cephesinden yeni sezon öncesi çok konuşulacak bir iddia magazin kazanına düştü. Söylentilere göre çiçeği burnunda gelin Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu istedi diye dudak estetiği ve yüzüne bir kaç hafif dokunuş yaptıracağı iddia edildi.
Bu iddia sosyal medyanın da diline düştü. Bazı sıkı takipçileri Müge Anlı'nın böyle şeylere hiç ihtiyacı yok derken bazıları ise istediğini yaptırabilir, her haliyle güzel yorumunu yaptı. Evlendiğinden beri hakkında birçok haber asılsız çıkan Müge Anlı bu konu hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.