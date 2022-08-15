Müge Anlı kocası istedi diye öyle bir şeye kalkıştı ki dedikodusu bile yetti!

Bu iddia sosyal medyanın da diline düştü. Bazı sıkı takipçileri Müge Anlı'nın böyle şeylere hiç ihtiyacı yok derken bazıları ise istediğini yaptırabilir, her haliyle güzel yorumunu yaptı. Evlendiğinden beri hakkında birçok haber asılsız çıkan Müge Anlı bu konu hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.