Müge Anlı Kazara Aşk Seksenler Esra Erol'a fark attı! Reytingde ilk sıra bakın kimin

Şimal, tüm gerçekleri ailelere açıklamak isterken kendini hamilelik yalanının içinde bulmuştur. Hemen gerçeği söylemek istese de ailelerin bu haberi büyük bir mutlulukla karşılaması elini kolunu bağlar. O, ailesini ve Tahsin beyleri çok üzmeden bu hamilelik yalanını nasıl sona erdireceğini düşünürken, Civan ise söylediği bu yalanın doğurduğu başka dertlerle uğraşmak zorunda kaldığı Kazara Aşk reytinglerde dibe çakıldı.