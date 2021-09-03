Müge Anlı Kazara Aşk Seksenler Esra Erol'a fark attı! Reytingde ilk sıra bakın kimin
2 Eylül 2021'in reyting sonuçları Seksenler, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da ve Kazara Aşk hüsrana uğradı.
Şimal, tüm gerçekleri ailelere açıklamak isterken kendini hamilelik yalanının içinde bulmuştur. Hemen gerçeği söylemek istese de ailelerin bu haberi büyük bir mutlulukla karşılaması elini kolunu bağlar. O, ailesini ve Tahsin beyleri çok üzmeden bu hamilelik yalanını nasıl sona erdireceğini düşünürken, Civan ise söylediği bu yalanın doğurduğu başka dertlerle uğraşmak zorunda kaldığı Kazara Aşk reytinglerde dibe çakıldı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında 70 yaşındaki müstakbel kayınpederi ile aşk yaşayan Esra'nın açıklamaları annesini çilden çıkardığı dünkü bölümü reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.
Sami psikolojik bir sorun yaşamaktadır. Bunun sonucunda tek kelime konuşmaz. Ahmet ve Gülden Sami’yi psikoloğa götürürler. Bunu mahallelinden saklamışlardır. Çünkü mahalleli bu durumdan dolayı Sami ile alay ettiği Seksenler reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Esra Erol'un canlı yayınında evli bir kadın, eşinin karşısında 6 kez başka adamlara kaçtığını detayları anlattığı dünkü bölümü reytinglerde umduğu sonucu bulamadı.
İşte perşembe günü reytingleri...