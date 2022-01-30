Müge Anlı 'intihara sürükler' deyince İrem Derici'den yanıt gecikmedi: Dayanamıyorum

Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde “Fotoğraflarda filtre kullanmak, ciddi bir psikiyatrik rahatsızlık. Bu durum insanı intihara sürükler. Aynada gördüğün kişiyle, filtre yaptığın fotoğraftaki kişinin aynı olmaması anormal bir durum. İnsan kendini beğenmeli. Bana hiç güzel gelmiyor” ifadelerini kullandı.