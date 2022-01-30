Müge Anlı 'intihara sürükler' deyince İrem Derici'den yanıt gecikmedi: Dayanamıyorum
Sunucu Müge Anlı'nın filtrelerle ilgili sözlerinin ardından şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan açıklama geldi.
Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde “Fotoğraflarda filtre kullanmak, ciddi bir psikiyatrik rahatsızlık. Bu durum insanı intihara sürükler. Aynada gördüğün kişiyle, filtre yaptığın fotoğraftaki kişinin aynı olmaması anormal bir durum. İnsan kendini beğenmeli. Bana hiç güzel gelmiyor” ifadelerini kullandı.
Instagram’da bir magazin hesabı, takipçilerine "Müge Anlı’nın bu açıklaması ve paylaşımlarda filtre kullanımı hakkında hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusunu yöneltti.
İddialı pozlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran, fotoğraflarında efekt ve filtre kullanmayı sevdiğini dile getiren İrem Derici’den yorum gecikmedi.
34 yaşındaki popçu, önce “Ne yapayım, dayanamıyorum” yorumuna yazdı, daha sonra “Müge Anlı kızıyor diye filtresiz paylaşım yapacağım bundan sonra. Müge ablamı kızdıramam” açıklamasını yaptı.