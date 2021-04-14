ATV ekranlarında uzun yıllar Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan ünlü isim Müge Anlı, şimdiye kadar sosyal medyada hiç bulunmamıştı. Program için açılan bir Instagram sayfası olsa da kişisel hiçbir hesabı yoktu. Fakat Anlı, kural bozdu ve Instagram'a giriş yaptı.