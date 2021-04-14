Müge Anlı Instagram'ı yerle bir etti ilk kez hesap açtı ve bakın neler paylaştı
Sosyal medyaya şimdiye kadar mesafeli duran Müge anlı bir ilke imza attı. Instagram hesabı açan Müge Anlı, paylaşımlar da yaptı.
ATV ekranlarında uzun yıllar Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan ünlü isim Müge Anlı, şimdiye kadar sosyal medyada hiç bulunmamıştı. Program için açılan bir Instagram sayfası olsa da kişisel hiçbir hesabı yoktu. Fakat Anlı, kural bozdu ve Instagram'a giriş yaptı.
'Müge Anlı Official' adıyla Instagram hesabı açan Anlı'nın her dakika takipçi sayısı biraz daha artıyor. Şimdiden yarım milyona yaklaşan Anlı, kısa sürede binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Başarılı sunucu, Instagram hesabı açtığını ise Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıkladı.
Canlı yayında Instagram hesabı açmasının nedenini anlatan Anlı, "Takip edenleri bende takip edip beğenmek istiyorum" dedi. Müge Anlı'nın paylaştığı ilk fotoğraf ise kısa sürede 310 binden fazla beğeni alarak rekora koşuyor. Anlı, ilk fotoğrafını yorumlara kapalı olarak paylaşmayı tercih etti.
Canlı yayında hesap açtığını duyurduktan sonra ekip arkadaşlarıyla da bir fotoğraf çektiren Müge Anlı, ilk yazılı paylaşımını da yapmış oldu. Ünlü isim Rahmi Özkan ve Şevki Sözen'le çektirdiği fotoğrafına şu notu ekledi: