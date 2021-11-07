Müge Anlı Instagram'da paylaştığı fotoğrafıyla görenleri büyüledi

Müge Anlı, kısa bir süre önce açtığı Instagram hesabından 'çocukluk fotoğrafını' paylaşınca sosyal medyada bir anda viral olmuştu. Müge Anlı canlı yayına saçlarını kıvırcık yaparak hazırlandı ve bu saç modeli, genel olarak ünlü sunucuyu saçlarını düz ve açık görmeye alışan seyirciyi çok şaşırtmıştı. Bukle bukle saçlarıyla bugünkü programa çıkan Anlı sosyal medyada bu haliyle 'caps' bile olmuştu. Anlı, kıvırcık saçlarını annesinin bile yadırgadığını söylediğini, kendisine bebeklik yıllarından kıvırcık saçlı bir fotoğrafını gösterdiğini ifade ederek o fotoğrafı paylaşınca, o fotoğrafa anında beğeni ve yorum yağdı.