Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Rahmi Özkan niye yok işin aslı ortaya çıktı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Rahmi Özkan'ın neden olmadığı ortaya çıktı. Anlı, işin gerçeğini anlattı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Rahmi Özkan'ın olmaması kimsenin gözünden kaçmadı. Rahmi Özkan'ın programdan ayrıldığı haberleri yayıldı. Hatta Rahmi Özkan'ın öldüğü iddiaları bile ortaya çıktı. Farklı farklı iddialara Müge Anlı son noktayı koydu.
Müge Anlı bazı sitelerde yapılan "Rahmi Özkan öldü" haberlerine dair açıklama yaparak sitem etti. Anlı şunları söyledi:
"Rahmi Özkan öldü mü haberleri yapılmış, kendisi gayet iyi. Yalnız hapşırsak dahi önlem alıyoruz. Kaç yaşında insan.''
''Bu haberleri yapanların hiçbir vicdanı yok mu? Seviyoruz seni Rahmi Özkan. Gelir birkaç güne. Klimalardan sorun yaşıyor. Bağışıklığı düşük bir insanı burada tutmanın ne anlamı var."
21 Nisan günü yayınlanan programda Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın yayında olmamasıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
"Burnum akıyor, Rahmi Bey'i de dinlendirdik. Sen birkaç gün dinlen dedik. Ben alıştım artık, koronavirüsü gelmez diye düşünüyorum. Bendeki böyle bir ciğere neden gelsin ki?''