Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Gülizar Emridağ'ın DNA testi sonucu nedir

Gülizar Emirdağ 1980 yılında Manisa tren garına bıraktığı kızını bulmak için ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Aynı tarihlerde Manisa'da terk edilen Sevgi hanım ise canlı yayına bağlanarak aranan kişinin kendisi olabileceğini söyledi. Bu bilgiler ışığında Sevgi hanım ile Gülizar hanıma DNA testi yapılmasına karar verildi. Peki Sevgi Hanım Gülizar hanımın kızı mı? Cevabı haberimizde.