Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Gülizar Emridağ'ın DNA testi sonucu nedir
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 40 yıl önce tren garına bıraktığı kızını arayan Gülizar Emridağ'ın DNA testi sonucu açıklandı mı. Açıklandıysa sonuç ne çıktı? Detaylar haberimizde..
Gülizar Emirdağ 1980 yılında Manisa tren garına bıraktığı kızını bulmak için ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Aynı tarihlerde Manisa'da terk edilen Sevgi hanım ise canlı yayına bağlanarak aranan kişinin kendisi olabileceğini söyledi. Bu bilgiler ışığında Sevgi hanım ile Gülizar hanıma DNA testi yapılmasına karar verildi. Peki Sevgi Hanım Gülizar hanımın kızı mı? Cevabı haberimizde.
Gülizar Emirdağ 40 yıl önce Manisa tren garına bıraktığı kızını bulmak Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı canlı yayından yaptığı çağrıdan sonra o yıllarda Turgutlu devlet hastanesinde ebe olarak çalışan bir izleyiciden herkesi umutlandıran bir bilgi geldi.
Canlı yayına bağlanan o tarihte Turgutlu devlet hastanesinde çalışan bir ebe tren garına bırakılan bir kız çocuğunun bulunup hastaneye getirildiğini, kontrollerinin yapıldığını daha sonra ise o çocuğunun İzmir Karşıya çocuk yuvasına yerleştirildiği bilgileri verdi.
Bir başka izleyici Manisa tren garında aynı tarihte polis olan eşinin bir kız çocuğu bulunduğunu ve daha sonra Karşıyaka çocuk yuvasında gittiğini söyledi.