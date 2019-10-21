Müge Anlı ile Tatlı Sert'te dosya açıldı! Cesedi kefenleyip çekyata saklamışlar
ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında İzmir'deki Gülümser Bulut cinayetinin detayları kan dondururken en büyük iki şüpheli kızı Hatice Ayhan ve akraba Yunus Kahraman.
ATV ekranlarından yayınlanan Müge Anlı'nın programında İzmir'deki evinde kefenlenmiş olarak bulunan 67 yaşındaki Gülümser Bulut'un katil zanlısı aranmaya devam ediyor. Gülümser Bulut'un ölüm şekli Yunus Kahramanın 1999 yılında işlediği Nilgün Kırlı cinayeti ile benzerliği gözlerden kaçmazken Hatice Ayhan'ın yaptığı çelişkili açıklamalar ise şok etkisi yaptı. Bütün bulgu ve ortaya çıkan deliller cinayet zanlısı olarak Gülümser hanımın kızı Hatice Ayhan ve akraba Yunus Kahraman'ı gösterdi.
16 Ağustos 2018 tarihinden sonra kendisinden haber alınamayan 67 yaşındaki Gülümser Bulut'un naylona sarıldıktan sonra kefenlenip yattığı çekyatın içine saklanan cesedi 18 Ağustos 2018'de kızı Hatice Ayhan ile kuzeni Hacer Huy tarafından bulundu.
2 cinayet 1 kayıp
Cinayeti araştıran Müge Anlı ve ekibi ise tüyler ürperten başka olaylar zinciri ile karşılaştı. Gülümser Bulut'un ölü olarak bulunduğu tarihten 2 ay sonra gözaltına alınarak tutuklanan akrabası Yunus Kahraman'ın Özlem Akusta adlı kadının kaybı ile ilgili teknik takipte olduğu ortaya çıktı. Her iki olayda da şüpheli durumundaki 39 yaşındaki akraba Yunus Kahraman'ın 20 yıl önce 1999 yılında ise Nilgün Kırlı'yı öldürdüğü öğrenildi.
Gülümser Bulut'u en son gören kişi Yunus Kahraman
Bir diğer ortaya çıkan detay ise Gülümser Bulut cinayeti sonrası Yunus beyin telefon görüşmesi incelemeye alındı ve Yunus beyin 16 Ağustos'ta Gülümser Bulut'un yaşadığı eve gittiği burada yaklaşık 3 saat kadar kaldığı anlaşıldı.