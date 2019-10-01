Müge Anlı ile Tatlı Sert'te canlı yayında kayıp Vakkas Akteke hakkında şoke eden karar

Bu kayıp ile ilgili Eşi Meryem hanım ise "Yaşadığımız örtülü köyüne ön koltukta bir erkek ve bir kadının olduğu bir araç geldi. Aracın içinde eşimde vardı benden Vakkas'ın yaşadığı evin anahtarını istediler. Bende anahtarı verdim. Bir gün sonra ise anahtarı geri teslim ettiler." açıklamasını yaptı.