Müge Anlı ile Tatlı Sert'te canlı yayında kayıp Vakkas Akteke hakkında şoke eden karar
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp 65 yaşındaki Vakkas Akteke arama çalışmaları ile ilgili Müge Anlı canlı yayında şoke eden bir karar aldı.
ATV'de canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu gün canlı yayında ilginç bir olay yaşandı. 65 Yaşındaki kayıp Vakkas Akteke aramak için programa katılan aile ile ilgili Müge Anlı ilk defa farklı bir karar aldı ve canlı yayında “Bu kaybı aramama hakkımı kullanıyorum” dedi. Sebebi ise bakın ne!
Mersin'de yaşayan 65 Yaşındaki Vakkas Akteke 10 Ocak gününden beri haber alınamıyor. İddialara göre Vakkas bey kayıp olduğu gün kayın biraderi Ali Çabuk ile uzlaşmak için Gülnar ilçesinde buluşuyorlar. 65 yaşında Vakkas bey tarlayı borcu ile birlikte geri alıyor ancak eşi Meryem Akteke ve kayın biraderi Ali Çabuk'u dolandırıcılık suçlamasıyla Jandarmaya şikayet ediyor. Şikayet sebebi ise yüzde 70 hasta çocuğunun engelli maaşını çektiklerini iddiası. Sonra bu şikayetin ardında ise Vakkas Akteke esrarengiz bir şekilde ortadan kayboluyor.
9 aydır bulunamaması üzerine kızı Gülenay Çandır Müge Anlı’nın programına kayıp babasını bulmak için başvurdu. Gülenay Çandır, Müge Anlı’ya yaptığı açıklamada ise babasına annesi Meryem ve erkek kardeşi Umut’un babasına bir şey yapmış olabileceğini iddia etti.
Bu kayıp ile ilgili Eşi Meryem hanım ise "Yaşadığımız örtülü köyüne ön koltukta bir erkek ve bir kadının olduğu bir araç geldi. Aracın içinde eşimde vardı benden Vakkas'ın yaşadığı evin anahtarını istediler. Bende anahtarı verdim. Bir gün sonra ise anahtarı geri teslim ettiler." açıklamasını yaptı.