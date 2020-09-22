Müge Anlı ile Tatlı Sert'in psikiyatristi Arif Verimli TV8 Kırmızı Oda dizisini yorumladı

Verimli dizi hakkında "'Kırmızı Oda' Psikiyatri pratiğinin farkındalığı için güzel proje, Binnur Kaya muhteşem oyuncu, Gülseren Budayıcıoğlu'nu pek severim ama hastam bir şey anlatırken şu mimikleri yaparsam o görüşme/muayene omnipotensini ve yararını yitirebilir" dedi.