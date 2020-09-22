Müge Anlı ile Tatlı Sert'in psikiyatristi Arif Verimli TV8 Kırmızı Oda dizisini yorumladı
ATV'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının psikiyatristi Arif Verimli, TV8'de Binnur Kaya'nın başrolünde olduğu Kırmızı Oda adlı dizisini yorumladı.
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yeni başlayan ve gerçek hayattan uyarlanan Kırmızı Oda dizisi yayımlandığı ilk günden itibaren seyirciyi televizyona kilitledi. Kırmızı Oda sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Dizide psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirilmeye devam ediyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli de dizi hakkındaki düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Verimli dizi hakkında "'Kırmızı Oda' Psikiyatri pratiğinin farkındalığı için güzel proje, Binnur Kaya muhteşem oyuncu, Gülseren Budayıcıoğlu'nu pek severim ama hastam bir şey anlatırken şu mimikleri yaparsam o görüşme/muayene omnipotensini ve yararını yitirebilir" dedi.
Kırmızı Oda dizisinin konusu: ''Kırmızı Oda'' dizisinde başrol oyuncusu Binnur Kaya, psikiyatri kliniği sahibi bir psikiyatristi canlandırıyor.