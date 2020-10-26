Müge Anlı ile Tatlı Sert'in doktoru Arif Verimli ilginç önerileriyle gündem oldu

Verimli önce sosyal medyadan şu tavsiyeyi paylaştı: "Bu hayatta biraz mutlu olmak istiyorsanız, Ailenize ve İşinize sarılın, hiç kimseyi oy verdiği partiye göre sevmeyin/yermeyin, Yaprak Sayar dinleyin, Nutuk okuyun, hayvan sevin, parmak kaldırarak söz isteyin, önyargıları yıkın, durgun denizde gemileri izleyin, kahve için..."