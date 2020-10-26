Müge Anlı ile Tatlı Sert'in doktoru Arif Verimli ilginç önerileriyle gündem oldu
ATV'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının Psikiyatr Arif Verimli, takipçilerine verdiği cevaplarla dikkatleri üzerine çekti.
Sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının vazgeçilmez ismi olan Psikiyatr Arif Verimli son dönemde yaptığı analizlerle gündem geliyor. Kırmızı Oda dizisiyle ilgili yaptığı yorumlarla son dönemlerde dikkat çeken Verimli twitter tavsiyeleriyle sosyal medyayı salladı.
Verimli önce sosyal medyadan şu tavsiyeyi paylaştı: "Bu hayatta biraz mutlu olmak istiyorsanız, Ailenize ve İşinize sarılın, hiç kimseyi oy verdiği partiye göre sevmeyin/yermeyin, Yaprak Sayar dinleyin, Nutuk okuyun, hayvan sevin, parmak kaldırarak söz isteyin, önyargıları yıkın, durgun denizde gemileri izleyin, kahve için..."
Verimli' nin önerisi sonrası yüzlerce kullanıcıdan ilginç ve komik soru geldi. Ünlü psikiyatrın verdiği cevaplar ise takipçilerini hem güldürdü hem düşündürdü.