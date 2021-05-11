Müge Anlı ile Tatlı Sert'in canlı yayınına kardeşi çıktı Müge Anlı'nın kardeşi herkesi şaşırttı

Uzun yıllardır ATV ekranlarında Türk halkının yardımına koşan Müge Anlı'nın bugün için seyircisine bir sürprizi vardı. Müge Anlı yıllardır sunuculuğunu yaptığı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında izleyicilere bir sürpriz yaptı.