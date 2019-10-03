Müge Anlı ile Tatlı Sert şok etti! Uyutup aldattığı kocası seks görüntüleri görmüş

Eşinin uygunsuz görüntülerini gördü

Sıklıkla iş için şehir dışına çıkan Tuncay Demirel'in 20 yıllık eşinin bir gece kulübünde çekilmiş fotoğraflarını ve görüntülerini gördü. Hemen eve giden Tuncay Demirel eşine o görüntüleri sordu. Eşi Nazife Demirel yalan söyleyip, kendisini Yasin adında bir adamın gece kulübünde zorla çalıştırdığını iddia etti. Çift emniyete giderek Yasin adındaki şahıstan şikayetçi oldu. Ancak, Tuncay Demirel iş için tekrar şehir dışına çıktıktan sonra Nazife Demirel şikayeti geri aldı.