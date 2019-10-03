Müge Anlı ile Tatlı Sert şok etti! Uyutup aldattığı kocası seks görüntüleri görmüş
ATV kanalında Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Tuncay Demirel'in cinayete kurban gittiği iddiası kan dondurdu. 20 yıllık eşi Nazife Demirel, uyku ilaca verip 10 yıl boyunca aldattığı eşini sevgilisine öldürtmekle itham ediliyor. Hikayenin detayları daha da beter...
23 Ağustos'ta hayatını kaybeden Tuncay Demirel'in şüpheli ölümü ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılıyor. 45 yaşındaki Tuncay Demirel'in, 20 yıllık eşinin 10 yıldır yasak aşk yaşadığı kişi tarafından öldürüldüğü iddia edildi. İddialar bununla da kalmadı Tuncay beyin eşi Nazife Demirel'in izlenmeyecek derecede uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı.
Müge Anlı'da 23 Ağustos'ta bir kaza sonucu hayatını kaybeden Tuncay Demirel'in ölümünden eşi Nazife Demirel sorumlu tutuluyor. Nazife Demirel'in kocasını 10 yıllık yasak aşkına öldürttüğü iddia edildi.
Eşinin bir eğlence mekanında uygunsuz görüntülerini gören Tucay Demirel, 3 çocuğunu alıp Afyonkarahisar'da pazarda ekmek satmak için yola çıktı. Pazarda satış yapan Tuncay Demirel'e araba çarpması ile hayatını kaybetti.
Eşinin uygunsuz görüntülerini gördü
Sıklıkla iş için şehir dışına çıkan Tuncay Demirel'in 20 yıllık eşinin bir gece kulübünde çekilmiş fotoğraflarını ve görüntülerini gördü. Hemen eve giden Tuncay Demirel eşine o görüntüleri sordu. Eşi Nazife Demirel yalan söyleyip, kendisini Yasin adında bir adamın gece kulübünde zorla çalıştırdığını iddia etti. Çift emniyete giderek Yasin adındaki şahıstan şikayetçi oldu. Ancak, Tuncay Demirel iş için tekrar şehir dışına çıktıktan sonra Nazife Demirel şikayeti geri aldı.