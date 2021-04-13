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Müge Anlı ile Tatlı Sert sayesinde rekora imza attı alkışlar stüdyoyu inletti

Müge Anlı ile Tatlı Sert sayesinde rekora imza attı alkışlar stüdyoyu inletti

Müge Anlı, ATV'de sunucusu olduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınında açıkladı. Stüdyoda alkış kıyamet koptu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert sayesinde rekora imza attı alkışlar stüdyoyu inletti

Türkiye'nin en büyük ve en yaygın aşevi ağı, Müge Anlı sayesinde hayata geçmişti.Müge Anlı'nın çağrısıyla başlayan aşevi kampanyası büyümeye devam ediyor. Türkiye'nin 27 ayrı şehrinde hizmet verecek 33 aşevine 4 aşevi daha eklendi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert sayesinde rekora imza attı alkışlar stüdyoyu inletti

Ramazan ayı boyunca her gün yaklaşık 800 bin kişiye hizmet verecek aşevlerinin açılışı için bağış toplamaya devam eden Müge Anlı, kısa süre içerisinde 33 aşevine 4 yeni aşevini daha ekledi. 

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Müge Anlı ile Tatlı Sert sayesinde rekora imza attı alkışlar stüdyoyu inletti

'Müge' yazıp 2868'e gönderen bağışçılar sayesinde kısa sürede 2 milyon 114 bin lira toplanırken toplam bağış miktarı 22 milyon lirayı aştı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert sayesinde rekora imza attı alkışlar stüdyoyu inletti

Bugüne kadar bir televizyon programının gerçekleştirdiği en büyük bağış kampanyasına imza atan Müge Anlı, 37 aşevinin sadece afetzedelere değil Kovid-19 nedeniyle karantinada olan vatandaşlara da hizmet vereceğine dikkat çekti. 

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