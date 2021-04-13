Müge Anlı ile Tatlı Sert sayesinde rekora imza attı alkışlar stüdyoyu inletti
Müge Anlı, ATV'de sunucusu olduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınında açıkladı. Stüdyoda alkış kıyamet koptu.
Türkiye'nin en büyük ve en yaygın aşevi ağı, Müge Anlı sayesinde hayata geçmişti.Müge Anlı'nın çağrısıyla başlayan aşevi kampanyası büyümeye devam ediyor. Türkiye'nin 27 ayrı şehrinde hizmet verecek 33 aşevine 4 aşevi daha eklendi.
Ramazan ayı boyunca her gün yaklaşık 800 bin kişiye hizmet verecek aşevlerinin açılışı için bağış toplamaya devam eden Müge Anlı, kısa süre içerisinde 33 aşevine 4 yeni aşevini daha ekledi.
'Müge' yazıp 2868'e gönderen bağışçılar sayesinde kısa sürede 2 milyon 114 bin lira toplanırken toplam bağış miktarı 22 milyon lirayı aştı.
Bugüne kadar bir televizyon programının gerçekleştirdiği en büyük bağış kampanyasına imza atan Müge Anlı, 37 aşevinin sadece afetzedelere değil Kovid-19 nedeniyle karantinada olan vatandaşlara da hizmet vereceğine dikkat çekti.