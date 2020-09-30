Müge Anlı İle Tatlı Sert canlı yayınında açıklandı: Duygu Çelikten'in katili yakalandı
İki çocuk annesi Duygu Çelikten'in katil zanlısı Veli Ünder, Fethiye'de ormanlık alanda saklanırken yakalandı. Müge Anlı'nın canlı yayınında her şeyi itiraf etmişti.
Fatura yatırmak için dışarı çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan iki çocuk annesi Duygu Çelikten'in bulunması için ailesi araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın programına katılıp yardım istedi. Genç kadın, evli ve 3 çocuk babası komşusu Veli Ünder tarafından bir araca bindirilerek kaçırdığı iddia edilmişti.
Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında sıcak gelişmeyi duyurdu. Müge Anlı “Veli Ünder, dün gece Antalya’da saklandığı evde yakalandı” diyerek açıkladı. Öldüğü düşünülen evli ve iki çocuk babası Veli Ünder, saklandığı ormanlık alanda kıskıvrak yakalandı.
Evli ve iki çocuk babası Veli Ünder, sevgilisi Duygu Çelikten’i öldürdüğünü itiraf etti. Veli Ünder genç kadını kendisine hakaret ettiği için öldürdüğünü söyledi.
"Çok hakaret ve küfür etti dayanamadım"
Veli Ünder yaptığı ilk açıklamada, "Ben Duygu'nun üzerine ev almak istiyordum. Evi aldım ancak üzerine yapmadım evi. Sonra tartıştık, büyük bir tartışmaydı. Tartışma sırasında ağır konuştu. Küfürler ve hakaretler etti. Ben de dayanamadım ve öldürdüm. Çok pişmanım" dedi.