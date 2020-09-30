Müge Anlı İle Tatlı Sert canlı yayınında açıklandı: Duygu Çelikten'in katili yakalandı

"Çok hakaret ve küfür etti dayanamadım"

Veli Ünder yaptığı ilk açıklamada, "Ben Duygu'nun üzerine ev almak istiyordum. Evi aldım ancak üzerine yapmadım evi. Sonra tartıştık, büyük bir tartışmaydı. Tartışma sırasında ağır konuştu. Küfürler ve hakaretler etti. Ben de dayanamadım ve öldürdüm. Çok pişmanım" dedi.