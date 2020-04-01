Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı yayınında doktorlardan özür diledi
ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayında doktorlar ile ilgili yaptığı açıklama sonrası TT listesine girdi. Doktorlara hakaret ettiği söylenen Müge Anlı bugün geri vites yaptı ve 'yanlış anlaşılmış' olabileceğini söyledi.
ATV Ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün Müge Anlı tarafından sosyal medyaya damga vuran bir açıklama yapıldı. Müge Anlı cuma gününden beri yaşadığı migren sorununu canlı yayında anlattı ve koronavirüs nedeniyle hastaneye alınmadığı söyledi. Kendisini hastaneye almayan doktoru canlı yayından hedef haline getiren Müge Anlı sosyal medyadan büyük tepki gördü. Bugün Müge Anlı ne diyecek diye merak ediliyordu. Söylediklerinin farkına varmış ki canlı yayında özür diledi.
Müge Anlı dün cuma gününden beri migren ağrısının olduğunu ve koronavirüs salgını nedeniyle hastaneye gitmekten çekindiğini açıklamış kendisine yardımcı olmayan doktoru da eleştirmişti. Bugün canlı yayında Müge Anlı konu ile açıklama yaptı ve şunları söyledi;
'Bu iğnenin ölüm riski olduğu için...'
-"Dün özel bir hastaneye gitmek istediğimi ve başım ağrıdığı için muhtemel koronalı olarak görüldüğüm için hastaneye kabul edilmediğimden bahsettim. 4 gün boyunca çok şiddetli bir baş ağrısı çektikten sonra gerçekten dayanılmaz bir hal aldı. En son iğne yaptırmak istedim. Bu tür iğnelere karşı önceden alerjik reaksiyonum geliştiği için hem de bu iğnenin ölüm riski olduğu için tam teşekküllü bir hastanede yaptırmam gerektiriyor.
Hastanede görevli doktor bey beni kabul edemeyeceklerini, baş ağrım olduğu için evde iğne olmam gerektiğini söyledi. Ben anlattım, 'yıllardır size geliyorum içeri alamıyorsanız bari arabada iğne olayım bir şey olursa hastaneye alırsınız' dedim.