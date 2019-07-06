Müge Anlı ile Güven Bana'da Sığır yavrusuna ne ad verilir sorusunun cevabı geceye damga vurdu
ATV'de ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan ve Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'da Yeni doğmuş, sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir? sorusunun cevabı geceye damga vurdu.
ATV Ekranlarında Perşembe akşamları ekranlara gelen Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasında dün gece Taner Yıldırım ve Gözde Kesici ismindeki yarışmacılar damga vurdu. “Yeni doğmuş, sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir?” sorusu sorulan yarışmacılar verdikleri cevap ile Müge Anlı dahil ekran başındaki herkesi şoke etti.
Müge Anlı'nın sunumuyla ATV’de yayınlanan Güven Bana’nın 2. bölümü düne izleyici ile buluştu. Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar Taner Yıldırım ve Gözde Kesici birbirlerine “Güven Bana” dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler.
Yarışmacılara “Yeni doğmuş, sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir?” sorusu ise geceye damga vurdu. Kuzu,sıpa,buzağı ve oğla şıklarının olduğu soruda yarışmacıları baya zorlandı.
Yarışmacılar Taner Yıldırım ve Gözde Kesici yarışmada verdikleri "Oğlak" yanıtıyla herkesi adeta şoke etti. Doğru cevap ise "Buzağı" olacaktı. İşte Müge Anlı ile Güven Bana yarışmasındaki o anlar…